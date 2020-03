0

Viajes Silvia Pato

30/03/2020 09:21 h

El cine nos permite viajar sin movernos de la butaca o de nuestro sofá. Y si tienes el ánimo viajero seguro que sientes especial debilidad por las cintas en las que se muestran espectaculares paisajes, lugares increíbles y una fotografía que deja sin habla. Mares, ríos y montañas son muchas veces los escenarios protagonistas de todas ellas, aunque hoy vamos a fijarnos solo en uno tan árido como sugerente: los desiertos.

Descubre algunos de estos grandes espacios a través de cinco películas para viajar por el desierto y pasar una tarde en la que echar a volar la imaginación y disfrutar del séptimo arte.

Encuentros en la tercera fase (1977)

Entre las películas de ciencia ficción, Encuentros en la tercera fase (Close Encounters of the Third Kind, 1977) es ya todo un clásico del cine. La famosa cinta dirigida por Steven Spielberg se rodó en lugares como Alabama, Wyoming y Washington, así como en el desierto de Mojave, en California (Estados Unindos), donde aparecen de pronto unos aviones desaparecidos en el año 1945.

El desierto de Mojave es uno de los más extensos de Estados Unidos y si se viaja en coche desde California hasta Las Vegas o Arizona, es imprescindible atravesarlo. Se encuentra dividido en tres zonas: Death Valley, Mojave National Preserve y Joshua Tree.

El retorno del Jedi (1983)

Son muchos los lugares del mundo en los que se ha rodado la mítica saga de Star Wars, pero podemos viajar a un desierto estadounidense a través de las películas. Nos referimos al desierto de Yuma, una sección del desierto de Sonora, en Arizona, donde se rodaron algunas escenas de El retorno del Jedi (Return of the Jedi, 1983). Es uno de los desiertos con condiciones más extremas de Estados Unidos, ya que durante más de un centenar de días al año, su temperatura supera los 40ºC.

El viaje de tu vida (2013)

Los grandes espacios naturales y el inmenso desierto australiano son el escenario en el que transcurre El Viaje de tu Vida (Tracks, 2013). Se trata de una película basada en una historia real, protagonizada por la aventurera Robyn Davidson, interpretada por Mia Wasikowska, que recorrió alrededor de 2000 millas por el desierto australiano. Su meta era el Océano Índico y sus compañeros de viaje un perro y cuatro camellos.

La película se rodó íntegramente en Australia, en lugares como el Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta, la famosa Ayers Rock, Ourback y Quorn, entre otros.

Exodus (2014)

En España, el desierto de Tabernas, en la provincia de Almería (Andalucía), ha sido escenario de decenas de películas desde los años cincuenta del siglo XX, cuando se convirtió en uno de los lugares de rodaje predilectos para las películas del Oeste. Entre las últimas superproducciones filmadas en él, puedes descubrir el desierto de Tabernas en Exodus (2014).

El desierto de Tabernas, uno de los más conocidos de los desiertos en Europa, cuenta con 280 kilómetros cuadrados, catalogados en la actualidad como parque natural. En Tabernas se llegaron a construir 14 pueblos para rodar westerns, siendo Fort Bravo el más antiguo de todos ellos. Pero en este desértico paraje también se rodaron otras películas de éxito de otros géneros cinematográficos como Lawrence de Arabia (1962) y una de las películas de Indiana Jones: Indiana Jones y la última cruzada (1989).

The Martian (2015)

Si hay un desierto que seguro que has visto en infinidad de películas y que tal vez desconozcas es el desierto de Wadi Rum. Este fue escenario de la película de Ridley Scott Marte (The Martian, 2015), en la que este desierto ubicado en Jordania, en el continente asiático, se convierte en el conocido como Planeta Rojo. El lugar elegido fue el Valle de la Luna, donde ya se había rodado otra película de Scott: Prometheu (2012).

Seguramente, el desierto de Wadi Rum sea uno de los preferidos por los cineastas estadounidenses, ya que aquí también se rodaron otras grandes producciones, como la mítica Lawrence de Arabia (1962), El Planeta Rojo (Red Planet, 2000), Transformers, la venganza de los caídos (Transformers: Revenge of the Fallen, 2009), El regreso de la momia (The Mummy Returns, 2001) y Star Wars: Episodio IX. El ascenso de Skywalker (2019).