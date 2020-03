Los miradores de San Andrés de Teixido

0

29/03/2020 09:00 h

Si hay un lugar inconfundible en Galicia, donde se funden las leyendas, las tradiciones y la naturaleza, es San Andrés de Teixido, en el municipio coruñés de Cedeira. Cada año son muchos los que acuden a San Andrés y, sin duda, seguramente, son muchos otros los que estarán deseando regresar cuando puedan volver a organizar una excursión o ponerse al volante de un coche.

Soñando con ese momento, y para que no se nos pase ninguno de los imprescindibles por alto, recordamos los mejores miradores de San Andrés de Teixido que te permitirán contemplar la belleza más salvaje de la costa de las Rías Altas.

Mirador Chao do Monte

Si avanzamos desde Cedeira hacia San Andrés de Teixido, el mirador de Chao do Monte es el primero que hallaremos en nuestro camino. Se encuentra convenientemente señalizado y es posible aparcar junto a él. También dispone de área recreativa. Desde este mirador, a 360 metros sobre el nivel del mar, se puede contemplar una espectacular vista panorámica entre la Punta Torroiba y la Punta Robaliceira. Muchos lo identifican porque en su entorno se localiza un repetidor de televisión. A su lado podrás ver uno de los paisajes más típicos de la zona.

Mirador dos Carris

Muy cerca del Mirador de Chao do Monte, si sigues la carretera hacia San Andrés, llegarás al Mirador dos Carrís, también conocido como el Mirador del Padre Sarmiento, uno de los famosos del Camino a San Andrés de Teixido, en cuyo entorno se halla un hermoso cruceiro del siglo XIX.

El Mirador dos Carrís se encuentra a 420 metros de altitud sobre el nivel del mar, en plena Serra da Capelada, rodeado de frondosos pinares a cuyos pies asoman las setas todos los otoños. En él es frecuente encontrarse con las manadas de caballos salvajes que confieren al lugar un aspecto idílico. Desde este punto puedes contemplar Punta Tarroiba, Punta Balteira y la ría de Cedeira.

Mirador do Cruceiro de Teixidelo

En las proximidades de la aldea de Teixidelo se encuentra el Mirador do Cruceiro de Teixidelo, a 337 metros de altitud sobre el nivel del mar, así como el Cruceiro do Curutelo. Es uno de los miradores imprescindibles, pues sus vistas son simplemente espectaculares. Se contempla al sur el pueblo de San Andrés de Teixido, bajo los acantilados, mientras que al norte se halla la Punta do Cadro, sobre la cual se elevan los Cantís de Teixidelo y la Vixía de Herbeira.

Se trata de un lugar costero emblemático ya que frente a esta costa fue derribado durante la Segunda Guerra Mundial el avión en el que viajaba Leslie Howard. Un panel explicativo y una placa en su memoria recuerdan al actor estadounidense que interpretó al famoso Ashley de Lo que el viento se llevó.

Mirador da Garita da Herbeira

Aunque si hay un mirador de visita obligada en San Andrés de Teixido es el Mirador da Garita da Herbeira, en el que se encuentra esa pequeña garita que le da nombre, conocida también como Vixía de Herbeira, en el monte de Herbeira. Estos son los acantilados de mayor altitud frente al mar abierto de toda la Europa continental, con sus más de 600 metros de altura. La Punta do Cadro, Estaca de Bares, Ortegal… Todo el entorno te dejará sin habla.

Miradoiro de O Limo

Vale la pena acercarse luego a otro mirador: el Miradoiro do Limo, que se encuentra siguiendo la carretera que desciende hacia Cariño. Desde ese punto se observa una de las más bellas vistas panorámicas de la ría de Ortigueira, con el pueblo de Cariño, la ría y, a lo lejos, la punta de Estaca de Bares.