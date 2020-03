Fragas do Eume

Viajes Silvia Pato

09/03/2020 09:47 h

Galicia atesora lugares increíbles por conocer y algunos de ellos se encuentran agrupados de forma especial, tal y como sucede con los geodestinos turísticos. En la comunidad gallega puedes recorrer más de una docena entre sus cuatro provincias.

Para que no te pierdas ninguno de ellos, hoy te explicamos qué son los geodestinos turísticos y qué sitios y tesoros encontrarás en ellos.

Geodestinos turísticos

Los geodestinos turísticos de Galicia se presentaron en el año 2011, bajo el amparo de la Ley 7/2011, de 27 de octubre, del Turismo de Galicia, con la finalidad de potenciar al máximo las cualidades y características como destino de la comunidad gallega. Así, cada geodestino queda delimitado por zonas en las que se combinan la singularidad, la historia y el valor patrimonial del conjunto del territorio.

Los geodestinos turísticos que, en la actualidad, hay en Galicia, se encuentran agrupados por municipios a través de las cuatro provincias gallegas, en donde los sitios de interés natural e histórico aguardan al viajero.

Lugo

Lugo cuenta con más de 60 municipios agrupados en cuatro geodestinos turísticos: Ancares-Courel, A Mariña Lucense, Lugo-Terra Chá y Ribeira Sacra Lucense.

El geodestino Ancares-Courel incluye los municipios de A Fonsagrada, As Nogais, Baleira, Becerreá, Negueira de Muñiz, Ribeira de Piquín, Cervantes, Folgoso do Courel, Navia de Suarna, O Incio, Pedrafita do Cebreiro, Triacastela y Samos. Por ello, aquí podrás visitar pintorescos pueblos de montaña y aldeas como Piornedo, así como lugares naturales como la Reserva Nacional de Caza, Zona de Especial Protección del Oso Pardo, la devesa de Rogueira y el hayedo de la Pintinidoira.

El geodestino A Mariña Lucense se extiende por la costa de la provincia. Más de 60 playas, entre las que se encuentra la famosa playa de As Catedrais, numerosos pueblos y puertos deportivos y pesqueros, espectaculares faros, la punta Socastro con O Fuciño do Porco, el Souto da Retorta en Viveiro y la Reserva de la Biosfera Eo-Oscos y Terras de Burón son algunos de sus sitios de interés turístico imprescindibles.

El geodestino Lugo-Terra Chá agrupa los municipios de A Terra Chá hasta Sarria, sin olvidar A Ulloa, por lo que en él se encuentran algunos de los centros históricos más destacados de la provincia, como el de Vilalba y el de Lugo, además de otros como el castillo de Pambre.

Por último, la Ribeira Sacra Lucense incluye los municipios de Portomarín, Paradela, Chantada, O Saviñao, Taboada, Carballedo, Pantón, Sober, Bóveda, Monforte de Lemos, A Pobra do Brollón, Ribas de Sil y Quiroga, donde la naturaleza, la gastronomía y su patrimonio arquitectónico religioso lo convierten en un destino muy especial.

Ourense

Los geodestinos que puedes recorrer en Ourense son numerosos. La Ribeira Sacra de Ourense comparte los valores de la zona lucense, las Terras de Ourense e Allariz poseen un destacado patrimonio arquitectónico e histórico, así como el geodestino Verín-Viana. Otros de ellos son la tierra de poetas de Celanova-Limia, con sus fiestas de interés, sus restos romanos y el Parque Natural de Baixa Limia-Serra do Xurés, y la tierra de vinos de O Ribeiro-O Carballiño, con lugares como Ribadavia, con sus balnearios y sitios de interés como el Escorial gallego y el Parque Arqueológico de San Cibrao.

Asimismo, en la provincia también puedes recorrer Manzaneda-Trevinca, un geodestino en el que se hallan lugares como el santuario das Ermidas, el Teixadal de Casaio y el Parque Natural da Serra da Enciña da Lastra.

Provincia de A Coruña

Los geodestinos turísticos de la provincia de A Coruña se centran en sus costas y en la zona de interior. Así, el geodestino Rías Altas se divide en A Coruña y As Mariñas, con los centros históricos de A Coruña y Betanzos, y Ferrolterra, en el que, además de conocer el Ferrol de la Ilustración, puedes descubrir Cedeira, San Andrés de Teixido, Estaca de Bares y las Fragas do Eume.

El resto del litoral corresponde a la siempre espectacular Costa da Morte, a través de los municipios de Cabana de Bergantiños, Camariñas, Carballo, Carnota, Cee, Coristanco, Corcubión, Dumbría, Fisterra, A Laracha, Laxe, Malpica de Bergantiños, Mazaricos, Muxía, Ponteceso, Vimianzo y Zas.

El interior pertenece al geodestino Terras de Santiago, en el que destaca la capital de Galicia con su imponente catedral, así como localidades como Padrón y Arzúa.

Pontevedra

En la provincia de Pontevedra se encuentran los geodestinos Deza-Tabeirós y Rías Baixas, que comparte con algunos municipios coruñeses.

El geodestino Deza-Tabeirós incluye los ayuntamientos de A Estrada, Agolada, Cerdedo-Cotobade, Dozón, Forcarei, Lalín, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces, y entre sus sitios más visitados cabe mencionar la Fervenza da Toxa, el monasterio de Carboeiro y el Pazo de Oca, así como la Fraga de Catasós.

Por último, el geodestino Rías Baixas discurre desde el Monte Louro, en Muros, en la provincia de A Coruña, hasta la desembocadura del río Miño, en el sur de la provincia de Pontevedra. Por ello se divide en la Ría de Muros y Noia, la Ría de Arousa, la Ría y Terras de Pontevedra, y la Ría de Vigo y Baixo Miño.

En cualquiera de sus municipios encontrarás espacios naturales protegidos, senderos fabulosos para recorrer, playas paradisíacas, gastronomía de excepción, pueblos marineros y localidades con centros históricos que no puedes perderte.