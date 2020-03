Las fiestas gastrónomicas de marzo en Galicia

Casetas en forma de cuba en la Feira do Viño de Chantada

0

Viajes Silvia Pato

01/03/2020 09:08 h

Marzo es preludio de la primavera y una época en la que las fiestas ya empiezan a multiplicarse por la comunidad gallega. La gastronomía en estas fechas es la protagonista de muchas de ellas y se convierten en una cita imprescindible si quieres conocer y disfrutar de esta tierra.

Hacemos un repaso a algunas de las mejores fiestas gastronómicas de marzo en Galicia para que las vayas anotando en tu agenda. Te recomendamos que no te pierdas ninguna si tienes la posibilidad de acudir a formar parte de ellas.

Festa da Filloa de Lestedo

El primer domingo después del Martes de Carnaval, conocido como el Domingo de Piñata, es el turno de la Festa da Filloa de Lestedo, en el municipio de Boqueixón (A Coruña), centrada en uno de los postres típicos del Entroido en Galicia. En este evento cuentan con una máquina que puede preparar 1500 filloas cada hora, así que no te quedarás sin probarlas.

En el 2020, la Festa da Filloa se organiza el 1 de marzo a partir de las 12:00 horas, y media hora después del inicio comienza el Gran Desfile dos Xenerais da Ulla. Por la tarde, la música corre a cargo de orquestas como la París de Noia. Esta es una de las Fiestas de Interés Turístico de Galicia.

Festa do Lacón con Grelos de Cuntis

La Festa do Lacón con Grelos de Cuntis (Pontevedra) se organiza en el 2020 el día 1 de marzo. Las muestras y exposiciones, en una fiesta en la que la cocina tradicional gallega es la principal protagonista, son variadas durante toda la jornada. Este año el pregón corre a cargo del periodista Xabier Fortes y tras su lectura comienzan actos como la Vespalacón, el Desfile do Entroido Tradicional de Boteiros e Folión de Vilariño do Conso (Ourense), actuaciones musicales y la degustación del lacón con grelos, además de actividades infantiles y para toda la familia.

Entre las muestras y exposiciones de este evento, declarado Fiesta de Interés Turística de Galicia, destacan la Feira de Artesanía, la exposición de apiturismo y la Mostra de Encaixe.

Feira do Viño de Chantada

Otra de las fiestas gastronómicas gallegas que no puedes perderte durante el mes de marzo es la Feira do Viño de Chantada, en la provincia de Lugo. Aquí el protagonista es el vino con Denominación de Orixe Ribeira Sacra, con una cata oficial, pasacalles, verbenas y degustaciones. En el 2020 el programa de actividades se desarrolla entre el viernes 6 y el domingo 8 de marzo. Además, la Casa da Música ofrece talleres y actividades de ocio para los más pequeños.

Festa do Lacón con Grelos do Mesón do Vento

En O Mesón do Vento, en el coruñés municipio de Ordes, se organiza cada año la Festa do Lacón con Grelos, que en el 2020 tiene lugar el 7 y el 8 de marzo. Esta fiesta gastronómica, en la que es protagonista este plato típico de la cocina gallega, incluye asimismo otras actividades como la Feira de Artesanía e Produtos do Campo, la Exposición de Maquinaria Agrícola y la Exposición de Gando e Aves de Razas Autóctonas.

En lo que respecta a la música, el programa también cuenta con el Encontro Folclórico y pasacalles, y si te interesan las competiciones, apunta el Campionato Galego Andadura de Tradición Quin Andadura y la carrera de burros.

Festa do Caldo Galego de Mourente

De forma anual, la Asociación de Vecinos de O Castro organiza en Mourente (Pontevedra) la Festa do Caldo Galego, uno de los platos más tradicionales de la comunidad gallega. Los actos comienzan el sábado al mediodía, cuando se imponen las capas y las medallas a las damas y caballeros de la Orden do Caldo, para a continuación disfrutar de la degustación de los productos.

El día grande es el domingo, cuando tiene lugar la lectura del pregón a las 13:00 horas, que este año corre a cargo de la periodista y escritora María Solar, y una hora después llega el turno de las actuaciones folclóricas y la degustación del caldo gallego de Mourente.

La Festa do Caldo Galego de Mourente está catalogada como Fiesta de Interés Turístico de Galicia desde el año 2018 y la edición del 2020 se celebra el 7 y el 8 de marzo.